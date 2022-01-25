Эксперт не исключает, что отключение электричества в Центральной Азии - это провокация

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Отключение электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане может быть намеренной провокацией в рамках внутриполитической борьбы. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Комментируя появившиеся в ряде телеграм-каналов предположения о том, что к сбою в работе энергосети могут быть причастны США, эксперт назвал эту версию совсем маловероятной, однако не исключил, что отключение электроэнергии могло быть намеренно спровоцировано какими-то внутренними силами.

"Я подозреваю, что борьба, которая идет в центральноазиатских обществах, далека от завершения. И силы, которые там участвуют, могут прибегать к самым разным экзотическим действиям, - сказал Быстрицкий. - В этой внутриполитической борьбе очень много разных участников с разными интересами. Они расколоты по этническим, социальным, лингвистическим признакам. И неизвестно, что кому может прийти в голову. Возможно, кто-то хотел организовать сравнительно небольшую аварию, но из-за принципа каскадности произошло масштабирование этого инцидента".

Специалист отметил, что в условиях политической и социально-экономической турбулентности в мире под угрозой оказываются и технологические процессы. И это, по его словам, "происходит чаще, чем кажется". Эксперт напомнил, как энергетический кризис привел к резкому росту социально-политического противостояния в Ливане. Подобные кризисы часто являются следствием вполне осознанных действий различных групп интересов, констатировал собеседник агентства.

Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах была прекращена подача воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Сбой произошел на казахстанской стороне - на линии электропередачи компании "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.