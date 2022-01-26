Путин проведет совещание с правительством

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с правительством.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, основная тема встречи - создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. С докладом выступит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Молодежные лаборатории

В 2021 году Минобрнауки России организовало в рамках нацпроекта "Наука и университеты" конкурсный отбор на право создания молодежных лабораторий. Он проводился среди научных организаций и вузов - участников научно-образовательных центров мирового уровня. Победителями конкурсного отбора признали 81 организацию, на их базе создается 120 таких лабораторий.

Для участия в конкурсе действовал ряд требований. Так, возраст руководителя лаборатории не должен превышать 39 лет. Как минимум 60% исследователей тоже должны быть не старше этого возраста.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, такие коллективы будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Всего же до 2024 года планируется организовать не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных современным оборудованием. На их создание и содержание намерены направлять по 1,8 млрд рублей ежегодно.

Тематика коронавируса

Еще одной - уже традиционной - темой мероприятия может вновь стать распространение коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщал, что "текущая ситуация с ковидом обсуждается на каждом совещании с правительством". Анонсируя ближайшую встречу, представитель Кремля подтверждал, что на повестке дня также будет обстановка по коронавирусу.

Ранее на рассмотрение Путину был представлен разработанный правительством России план по борьбе с распространением омикрон-штамма инфекции. В нем, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, речь идет прежде всего о готовности системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного звена, к всплеску заболеваемости ковидом.

Следить за реализацией плана будет специальная оперативная рабочая группа, курировать которую поручено профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой. Группа должна круглосуточно поддерживать связь с регионами, всеми заинтересованными органами власти и организациями.

Традиция совещаний

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

Предыдущая - первая в наступившем году - встреча с кабмином в подобном формате состоялась 12 января. Речь на ней шла, в частности, о ситуации с коронавирусом. Основной доклад был посвящен газификации регионов.