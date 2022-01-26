Путин обсудит с бизнесом Италии расширение деловых связей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. При этом особое внимание будет уделено возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.

Ранее о том, что такая встреча в видеоформате состоится, сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. На заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в конце прошлого года министр выразил уверенность, что после этой встречи сотрудничество двух стран получит дополнительный импульс.

Путин периодически проводит встречи с зарубежными бизнесменами. Год назад, в январе 2021 года, глава государства в рамках "давосской недели" провел закрытую онлайн-встречу, в которой приняли участие около 80 руководителей крупных и крупнейших компаний мира. Кроме того, в апреле прошлого года президент РФ общался по видеосвязи с представителями деловых кругов Франции, а в 2019 году Путин лично встречался с представителями деловых кругов Германии и Великобритании.

О сотрудничестве бизнеса РФ и Италии

В декабре на большой пресс-конференции Путин говорил о том, что находится с премьер-министром Италии Марио Драги в "доброжелательном и содержательном" контакте, в том числе по поводу развития двусторонних экономических связей. Тогда же Путин подчеркнул, что у России с Италией в целом сложились хорошие и устойчивые отношения. "Все-таки мы продолжаем то, что было заложено еще [бывшим премьером Италии] господином [Сильвио] Берлускони, ведь это он был инициатором укрепления отношений, скажем, между Россией и НАТО, он предложил ряд проектов долгоиграющих, в том числе, кстати, в сфере малого и среднего бизнеса", - пояснял президент России.

Согласно данным на сайте Минпромторга, за 11 месяцев прошлого года товарооборот между РФ и Италией увеличился на 53,8% и составил $27,5 млрд. При этом российские поставки выросли на 88% до $16,6 млрд, а итальянский импорт - на 20,4% до $10,9 млрд.

Существенный вклад в объем торговли между странами по-прежнему обеспечивают углеводороды, но надежды возлагаются и на новые потенциальные сферы взаимодействия - низкоуглеродную экономику и зеленые технологии, отмечают в Минпромторге.

В министерстве также напомнили про действующие механизмы поддержки зарубежных компаний, инвестирующих в российскую экономику - это механизм СПИК 2.0, финансовые меры поддержки для ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию действующих производств. Еще один эффективный механизм поддержки промпредприятий - субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов, добавили в Минпромторге.

В январе Мантуров встретился с президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa (одна из трех представленных в России итальянских ассоциаций) Витторио Торрембини. По итогам встречи было условлено, что торгпредство РФ в Италии во взаимодействии с Ассоциацией итальянских предпринимателей в России будет осуществлять первичное сопровождение новых итальянских проектов в части консультирования по возможным мерам поддержки.