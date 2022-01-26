Миссия РФ при ООН заявила, что США противились наведению порядка в киберпространстве

ООН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты до недавнего времени активно противились выработке ответственного поведения государств в киберпространстве, а когда международное сообщество вопреки этому противодействию поддержало выдвинутые в данной области инициативы России, то в Вашингтоне решили присвоить себе чужие заслуги в этой деятельности. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности во всемирной организации.

"Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать "созданные по инициативе США" рамки ответственного поведения государств в киберпространстве, - говорится в заявлении российского представительства. - Инициатива выработки и согласования таких рамок принадлежит не США, а России, которая еще в 1998 году первой из государств - членов внесла этот вопрос на рассмотрение ГА ООН и уже больше двадцати лет продвигает эту концепцию".

США, указывается в комментарии, "наоборот, вплоть до последнего времени активно выступали против". "В частности, - как отмечается в заявлении. - США выступали против создания Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по международной информационной безопасности и голосовали против российской резолюции, которая это предложила. Когда же стало понятно, что большинство членов международного сообщества поддерживает российские начинания, наши американские коллеги начали "переобуваться в воздухе". А теперь уже они дошли и до того, чтобы присваивать себе чужие заслуги".

Что касается американской "поддержки" работы РГОС, то в российском представительстве напомнили, что "делегация США открыто поддержала инспирированную другими западными странами во главе с Великобританией провокацию, целью которой был срыв содержательных дискуссий в группе под организационными предлогами".

"Еще более лицемерным выглядит упоминание в списке "заслуг" американских коллег Спецкомитета по киберпреступности, - указывается в комментарии. - Так же, как и в случае с РГОС по МИБ, США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении и до сих пор под разными предлогами саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях".