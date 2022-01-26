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Лавров: Запад хочет наказать РФ и КНР санкциями, провокациями и демонизацией в медиа

Министр иностранных дел заявил, что "ведомые США западники" пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, "не очень считаясь с интересами других, а на самом деле совсем не считаясь"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запад пытается наказать РФ и КНР при помощи разных "негодных инструментов", в том числе санкций. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

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"Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику - прежде всего нашу страну и КНР, - [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого", - сказал он.

Лавров заявил, что "ведомые США западники" пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, "не очень считаясь с интересами других, а на самом деле совсем не считаясь".

"Вашингтон со своими союзниками настойчиво навязывает мировому сообществу собственное видение устройства международной жизни, называя все это необходимостью установления и уважения порядка, основанного на правилах. В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной, универсальной многосторонности, который воплощен в ООН, подрывая тем самым международное право и ооноцентричную архитектуру международных отношений", - отметил глава МИД РФ.

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