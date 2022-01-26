Лавров: РФ надеется скоро сократить очередь в Тирасполе на выдачу паспортов россиянам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в ближайшее время удастся сократить очередь в Тирасполе на выдачу паспортов россиянам, проживающим в Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Полтора года все консульское обслуживание было заморожено по причине сложной эпидситуации. С лета 2021 года восстанавливается обслуживание, там накопилась очередь, действительно, [в ней] несколько десятков тысяч человек, в основном по вопросам оформления паспортов", - сказал глава МИД.

"Мы туда направили инспекцию, сейчас они внесли свои предложения о необходимом оборудовании и необходимом персонале, который должен туда направиться на помощь временному консульскому пункту. Думаю, что мы в самое ближайшее время эту очередь рассосем", - добавил он.

В настоящее время в Тирасполе работает консульский пункт РФ, при этом число граждан России в непризнанной республике, по данным ее властей, превышает 220 тыс.

Вопрос об открытии генконсульства в Приднестровье обсуждался еще 2012 году во время визита в Молдавию Дмитрия Рогозина, занимавшего в то время должность вице-премьера, спецпредставителя президента России по Приднестровью. Тогда было принято решение начать консультации по этому вопросу, первые раунды которых прошли в Москве и Кишиневе. Однако занимавший в те годы пост президента Молдавии Николай Тимофти заявил, что считает невозможным открыть консульство РФ в Тирасполе до вывода российских войск из непризнанного Приднестровья.