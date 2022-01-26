Кировского губернатора переизбрали секретарем регионального отделения "Единой России"

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев переизбран секретарем регионального отделения "Единой России". Об этом сообщили в среду в пресс-службе отделения правительства области.

"Игорь Васильев вновь избран секретарем регионального отделения "Единой России", - говорится в сообщении по итогам XXXIII конференции Кировского регионального отделения партии "Единая Россия".

Васильев обозначил ключевые задачи партии на предстоящие пять лет. Он напомнил, что с 2022 года стартует программа по капитальному ремонту школ, в Кировской области работы планируется начать весной, капремонт проведут в 15 образовательных учреждениях. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие четыре года будет закуплено 1 600 единиц оборудования, поставлено 355 автомобилей, построено 213 объектов здравоохранения. К концу 2024 года в регионе запланировано газифицировать около 5 тыс. домовладений и догазифицировать по проекту социальной газификации около 13 тыс. домовладений.

Также в числе приоритетных задач Васильев обозначил вовлечение в работу молодежи, поддержку волонтерского движения и продолжение всех социально значимых проектов.