Постпред РФ при СЕ: подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ было ожидаемым

ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Очередная попытка оспорить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ожидаемо провалилась, Россия и впредь рассчитывает на благоразумие большинства участников этой организации. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

"Подтверждение наших полномочий - вполне ожидаемый результат затеянных русофобами дискуссий на эту тему, - сказал он. - Констатируем, что наша уверенность в благоразумии большинства членов парламентской ассамблеи оправдалась. Рассчитываем, что и впредь деструктивные инициативы здравомыслящей частью ассамблеи будут пресекаться".

Он отметил, что это уже третья подобная попытка с момента возвращения российской делегации в ассамблею в 2019 году. По мнению дипломата, ряд депутатов, особенно из национальных делегаций группы "Балтик плюс" (Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия), используют процедуры ПАСЕ "для достижения весьма неблаговидных целей": с одной стороны, максимально осложнить деятельность российской делегации в ПАСЕ, с другой - создать нужный информационный фон, представить сам факт оспаривания полномочий как некую дипломатическую победу. Солтановский назвал подобную тактику "примитивной и деструктивной".

"Они просто отказываются понимать, что Совет Европы создавался для развития международного сотрудничества, а не для сведения счетов посредством злоупотребления процедурными правами", - посетовал российский постпред.

Ранее депутаты ПАСЕ большинством голосов ратифицировали в среду полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию. Дебаты были организованы после того, как в понедельник депутаты из Украины и Литвы на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге выступили против ратификации полномочий российской делегации, подав два протеста.