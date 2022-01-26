Калашников: поставки вооружений в ДНР и ЛНР не дадут развязать войну в регионе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Решение поставить отдельные виды вооружений Донецкой и Луганской народным республикам послужило бы превентивной мерой, которая не дала бы Киеву развязать полномасштабную войну в регионе. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

"Я считаю, что это превентивная мера, которая, наоборот, не даст развязать войну. Те, кто на Украине этого хотел бы, будут знать, что там люди не с берданками, а вооруженные, готовые себя защищать", - сказал депутат.

Калашников назвал данные инициативы представителей "Единой России" правильными. "Я давно говорил, что это будет удерживать от войны, это не призыв к войне", - заметил он, указав, что страны Запада сами подталкивают Украину к боевым действиям поставками вооружений.

"Россия не будет вмешана [в конфликт], но та сторона будет знать, что у людей [в ДНР и ЛНР] есть, чем себя защитить", - заключил глава комитета.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.