Козак: "нормандский формат" будет эффективен только без разночтений по минским соглашениям

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Страны "нормандской четверки" должны преодолеть все разночтения относительно реализации минских соглашений, только тогда формат будет эффективен в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Что касается "нормандского формата", мы бы очень хотели и мы давно к этому призываем, чтобы он играл позитивную роль в урегулировании конфликта. Но для этого необходимо, чтобы в "нормандском формате", где есть Россия, Украина, Германия, Франция, было единое понимание минских соглашений, единое понимание последовательности действий по их реализации", - сказал Козак.

"Сегодня наши коллеги согласились, что "нормандский формат" никогда не сможет сыграть никакой позитивной роли до тех пор, пока внутри "нормандского формата" будут различные интерпретации минских соглашений", - добавил он.

Замглавы администрации президента РФ констатировал, что одно из разночтений заключается в том, что Москве пытаются навязать статус стороны конфликта.

"Нам по-прежнему предлагают взять на себя какие-то обязательства по выполнению минских соглашений Россией. 17 сентября закончились инициативы, которые как из рога изобилия фонтанировали от Украины, их поддерживали Германия и Франция, по поводу созыва саммита "нормандского формата" на высшем уровне. Закончились потому, что когда мы предложили: "Ну, хорошо, вы считаете, что Россия - сторона конфликта, запишите, но сразу же перечислите обязательства в соответствии с минскими соглашениями, которые должна выполнить Россия". Знаете, какой был ответ? "Мы не знаем, какие это могут быть обязательства. Пусть Россия сама придумает себе обязательства", - сказал Козак.

По его словам, если участники "нормандской четверки" смогут прийти к единому пониманию относительно выполнения минских соглашений, формат может быть эффективен. "Если этого не будет, "нормандский формат" будет влачить жалкое существование, которое он сегодня демонстрирует", - резюмировал Козак.