Лавров заявил, что в некоторых странах Европы идет пропаганда неонацизма

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия будет решительно противодействовать осуществляемой в некоторых европейских странах неприкрытой пропаганде неонацистских идей и попыткам фальсификации истории. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам и участникам церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"С сожалением констатируем, что сегодня в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории. Россия будет решительно этому противодействовать", - сказал он.

В этой связи Лавров напомнил, что по инициативе России ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. "Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания Холокоста. Продолжим это делать и впредь", - указал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. "Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков", - отметил министр.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).