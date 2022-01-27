МИД РФ: заявления Хорватии об отзыве войск из НАТО не противоречат ее обязательствам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заявления Хорватии об отзыве войск из Североатлантического альянса не противоречат обязательствам, которые страна взяла на себя после вступления в НАТО. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Насколько мы знаем, НАТО и ее государства-члены не брали на себя обязательства по защите Украины. Это неоднократно подчеркивал в том числе и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, - сказал он. - Украина является лишь партнером альянса, на нее не распространяется действие пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, поэтому такие заявления (о возможном отзыве войск - прим. ТАСС) натовских стран в действительности не противоречат обязательствам, которые они взяли на себя, вступив в альянс".

Во вторник президент Хорватии заявил, что в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной он как главнокомандующий национальными ВС отзовет всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.