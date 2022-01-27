МИД РФ: Россия намерена продолжить диалог по Украине, отстаивая свои национальные интересы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия откровенно обозначает "красные линии" и готовность к обсуждать вопросы по Украине на основе принципов отстаивания своих национальных интересов. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли резолюциям СБ ООН внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Вы знаете, мы на всех уровнях, начиная с уровня главного, то есть [уровня] президента РФ, очень четко сказали о своей позиции по всем этим вопросам. Более того, я считаю, особенность нашей политики и позиции по этим вопросам в том, что мы транспарентны, то есть мы абсолютно откровенно показываем свои "красные линии" и свое намерение продолжать диалог, но при полном понимании, что мы будем твердо отстаивать и национальные позиции", - сказал Вершинин.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту о признании ЛНР и ДНР.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.