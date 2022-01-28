Посол России заявил, что сотрудничество между Москвой и Любляной находится на подъеме

ШКОФЬЯ-ЛОКА /Словения/, 28 января. /ТАСС/. Российско-словенское сотрудничество находится в настоящее время на подъеме. Об этом говорится в речи посла России в Словении Тимура Эйвазова, которую советник-посланник посольства РФ Алексей Погонин зачитал в четверг на открытии девятого кинофестиваля "Неделя российского кино в Словении" в городе Шкофья-Лока. Неделя кино стала первым культурным событием в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией.

"Многоплановое российско-словенское сотрудничество сегодня находится на подъеме и охватывает практически все сферы жизни народов наших стран. Его характеризуют высокий уровень и устойчивая позитивная динамика. Регулярный характер имеет содержательный политический диалог на высоком и высшем уровне, расширяются торгово-экономические и научно-технические связи, укрепляется традиционное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, - говорится в речи посла России в Словении. - В России очень ценят дружественные отношения с Республикой Словенией, основанные в немалой степени на наших общих исторических корнях, на близости наших языков и культур, на искренней симпатии, которую питают друг к другу народы наших стран".