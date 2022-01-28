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МИД: Россия направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции у посольства Швейцарии

В распространенном комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева говорится, что в РФ рассчитывают, что власти Грузии примут меры по недопущению таких инцидентов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия направила ноту в грузинский МИД в связи с проведенной оппозицией 26 января антироссийской акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. В Москве рассчитывают, что власти Грузии примут меры по недопущению соответствующих инцидентов, говорится в распространенном в пятницу комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева

"В связи с произошедшим секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве, - говорится в сообщении. - Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов".

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ГрузияРоссияШвейцария
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