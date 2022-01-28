Посол РФ заявил, что угроза для Таджикистана со стороны боевиков в Афганистане сохраняется

ДУШАНБЕ, 28 января. /ТАСС/. Находящиеся на севере Афганистана боевики различных террористических организаций представляют угрозу для Таджикистана. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

"Угроза существует. По некоторым данным, в северных районах Афганистана сосредоточено около 6 тыс. боевиков, представляющих различные террористические организации. Наибольшая опасность исходит от организаций, в которых есть выходцы из стран Центральной Азии и некоторых регионов России. Среди основных можно назвать "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ - прим. ТАСС), "Джамаат Ансаруллах", "Исламское движение Узбекистана" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). По нашим наблюдениям, их активность в зимний период снизилась, поскольку сейчас основные горные тропы и дороги занесены снегом. Это обычное явление для горных районов Афганистана. В весеннее время, когда погода поменяется, их активность может возрасти", - сказал он.

По словам российского дипломата, следует готовиться к любым неожиданностям. "Взаимодействие между талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) и террористическими организациями - явление неоднозначное, и трудно предугадать, как оно будет складываться в дальнейшем", - пояснил он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Как заявлял ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон, обстановка на таджикско-афганской границе непростая, а в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывается более 40 лагерей и центров по подготовке террористов.