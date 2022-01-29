Посол России обсудил развитие связей с руководством северного региона Японии

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Посол России Михаил Галузин 28 января провел встречи с представителями руководства префектуры Хоккайдо на севере Японии, обсудив с ними перспективы развития связей региона с субъектами РФ, прежде всего дальневосточными. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Telegram-канале генерального консульства РФ в Саппоро.

Японские представители в ходе переговоров "исключительно высоко оценивали содержательный характер обменов с российскими регионами". Они также "отмечали интерес к продвижению взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, медицина, образование, спорт, молодежные контакты, наука и технологии, проблемы зимних городов и рыболовство". Большой интерес был проявлен к теме совместного наращивания усилий в целях борьбы с коронавирусом, в том числе за счет разработки и сертификации вакцин и тест-систем на COVID-19, включая сотрудничество по линии клиники университета Хоккайдо и медучреждений Санкт-Петербурга.

Посол России "акцентировал исключительную значимость межрегиональных обменов как одной из ключевых составляющих двусторонних отношений". Он указал на приоритетную необходимость поступательного, не сдерживаемого искусственными препятствиями комплексного развития российско-японских отношений в соответствии с достигнутыми на высшем уровне договоренностями по широкому спектру направлений. Это "политический диалог, торгово-инвестиционное взаимодействие, укрепление мер доверия в области безопасности, более плотная координация в международных делах, культурно-гуманитарные обмены, межрегиональные, спортивные и образовательные связи". При этом для обсуждения чувствительной тематики мирного договора между двумя странами требуется новая, более конструктивная и взаимоуважительная атмосфера в двусторонних отношениях в целом.

Встречи прошли в рамках визита посла РФ в Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо) для участия в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, которая состоится 29 января.