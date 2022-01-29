Главу Коми избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

СЫКТЫВКАР, 29 января. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщила в субботу пресс-служба отделения партии в Коми.

"На прошедшей конференции Коми регионального отделения партии был решен ряд кадровых вопросов, среди которых - избрание регионального политического совета, президиума политсовета и секретаря регионального отделения. Тайным голосованием делегатов новым руководителем партии в республике стал глава Коми Владимир Уйба, исполнявший полномочия секретаря с декабря прошлого года", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день команда секретарей региональных отделений уже пополнилась значительным десантом губернаторов регионов. Таким образом, совместная работа исполнительной власти и партии в регионе транслируется и на федеральном уровне. Это в том числе и посыл президента - работа партии и власти на местах единым фронтом", - привела пресс-служба слова главы Коми.

По его словам, основным вектором итогов партийной работы является выполнение обязательств, заложенных в народной программе, которая будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами жителей региона. Собранные наказы станут платформой в развитии партии в республике. "Начиная с сегодняшней конференции, мы вступаем в новый этап - этап тщательной подготовки к избирательной кампании по выборам президента страны. Советы всех уровней уже сформированы, поэтому все силы будут брошены именно на реализацию народной программы жителей Республики Коми", - подытожил Уйба.

3 декабря 2021 года 12 губернаторов российских регионов, в том числе и глава Коми, возглавили региональные отделения партии. Полномочиями секретарей отделений их планировалось наделить на региональных конференциях, которые прошли в конце прошлого и начале этого года.