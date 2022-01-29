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Эксперт назвал маловероятным исключение РФ из мировой финансовой системы

По мнению директора по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, нынешний поток угроз больше похож на фарс

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Угрозы жестких санкций США в адрес России вряд ли будут воплощены в жизнь, так как заденут всю мировую экономику. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

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"Понятно, что при маловероятном, но резко негативном развитии событий включение всех финансовых рычагов, которые есть у американцев, приведет к серьезным последствиям. Россия, конечно, не рухнет, выживет, но будет тяжело. Но в то же время, как говорят в Америке, особенно в Европе, это не будет односторонне. То есть финансово-экономическая изоляция России скажется на всех в мире, потому что Россия - это не Иран. Россию просто так взять и выключить из мировой финансовой системы не получится", - сказал он.

По его мнению, нынешний поток угроз больше похож на фарс. "Вот сейчас такие санкции введем, ну такие санкции! Это часть игры на удержание, с одной стороны, а с другой стороны, как мне представляется, на замену конфликта", - пояснил аналитик. Он также указал, что, выдвинув в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности, Россия существенно повысила ставки, а Соединенные Штаты, позиционирующие себя как сверхдержава, не могут сразу согласиться на такого рода ультимативные условия.

При этом ни одна из сторон не заинтересована в реальном полномасштабном конфликте. "Все понимают, что война - это не решение", - заключил Лукьянов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину.

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