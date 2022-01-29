Эксперт назвал маловероятным исключение РФ из мировой финансовой системы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Угрозы жестких санкций США в адрес России вряд ли будут воплощены в жизнь, так как заденут всю мировую экономику. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Понятно, что при маловероятном, но резко негативном развитии событий включение всех финансовых рычагов, которые есть у американцев, приведет к серьезным последствиям. Россия, конечно, не рухнет, выживет, но будет тяжело. Но в то же время, как говорят в Америке, особенно в Европе, это не будет односторонне. То есть финансово-экономическая изоляция России скажется на всех в мире, потому что Россия - это не Иран. Россию просто так взять и выключить из мировой финансовой системы не получится", - сказал он.

По его мнению, нынешний поток угроз больше похож на фарс. "Вот сейчас такие санкции введем, ну такие санкции! Это часть игры на удержание, с одной стороны, а с другой стороны, как мне представляется, на замену конфликта", - пояснил аналитик. Он также указал, что, выдвинув в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности, Россия существенно повысила ставки, а Соединенные Штаты, позиционирующие себя как сверхдержава, не могут сразу согласиться на такого рода ультимативные условия.

При этом ни одна из сторон не заинтересована в реальном полномасштабном конфликте. "Все понимают, что война - это не решение", - заключил Лукьянов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину.