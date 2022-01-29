В МИД РФ заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг Украины достиг крайней степени маразма

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Публикации в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся с каждым разом абсурднее, ажиотаж уже достиг крайней степени маразма. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ с комментарием о материале швейцарской телерадиовещательной компании SRF .

"Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной", - указали в МИД.

В министерстве обратили внимание на слова журналиста этой компании, который утверждает, что Россия якобы перебрасывает "огромные силы" на границу с Украиной. "Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость - 2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа", - отметили в МИД РФ.

"Господа швейцарские, это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз. Хотите рассказать об учениях - обращайтесь к Минобороны России (видео без контекста заимствовать-то научились). Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят. Расскажут, что такое проверка оборонного потенциала", - говорится в комментарии МИД РФ.

Об учениях

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут с 10 по 20 февраля, участники отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны РФ, на учениях выполнят мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. В настоящее время подразделения Вооруженных сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Белоруссию.