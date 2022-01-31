Посол РФ заявил, что Россия заинтересована в более плотном взаимодействии Индии с ОДКБ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Об этом заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в интервью газете " Известия ".

Путин рассказал ШОС и ОДКБ, о чем говорить с талибами и кому восстанавливать Афганистан

"Этот регион является зоной ответственности ОДКБ. И мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией", - сказал он.

По словам Алипова, индийцы проявляют большой интерес к взаимодействию в Центральной Азии. "Для них этот регион, как и для России, имеет повышенное значение. Это связано со многими внешнеполитическими вопросами, в первую очередь с вопросами безопасности и теми угрозами, которые происходят из-за нестабильной ситуации в Афганистане", - пояснил он.

"На этом пространстве активно действует ШОС, членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество", - добавил посол.

Алипов также отметил, что Индия исторически имеет очень тесные связи с Центральной Азией, она ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона. Кроме того, Индия проявляет интерес и к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией, добавил он.

"Так что в целом мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией по Центральной Азии в этих форматах вместе с другими участниками и членами ШОС. Это было бы весьма полезно", - заключил дипломат.