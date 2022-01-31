В мэрии Якутска назначили и.о. руководителя службы эксплуатации городского хозяйства

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Исполняющим обязанности руководителя МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" (СЭГХ) Якутска назначен Владимир Аммосов. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба мэрии.

В январе сообщалось, что руководитель СЭГХ Айаал Егинов, а также глава Автодорожного округа Якутска, где стая собак напала на женщину, были отстранены от занимаемых должностей на время проведения служебной проверки.

"Аммосов имеет опыт работы в МКУ "СЭГХ" в общей сложности более трех лет (с 2015-го по 2018 годы) на должностях начальника отдела по техническому надзору за внешним благоустройством и заместителя директора предприятия. До этого более восьми лет проработал в ОАО "Сургутнефтегаз" и УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз" на разных должностях", - говорится в сообщении.

29 декабря 2021 года днем на территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Кроме этого, по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска по инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации города по ч. 1 ст. 293 УК РФ.