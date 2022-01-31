Россия передала в МИД Австрии послание Лаврова на тему европейской безопасности

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на имя его австрийского коллеги Александера Шалленберга с изложением подходов Москвы к европейской архитектуре безопасности и ожидает оперативного ответа партнеров. Об этом сообщил в понедельник посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"В ходе личной встречи передали коллегам в МИД Австрии послание С. Лаврова на имя А. Шалленберга с обстоятельным изложением наших принципиальных подходов к фундаментальному для всей европейской архитектуры безопасности принципу обеспечения равной и неделимой безопасности, - отметил дипломат. - Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года".

28 января Лавров заявил в интервью радиостанциям, что Россия намерена направить западным странам запрос касательно выполнения их обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Посол России в Австрии добавил, что российская сторона рассчитывает "на продолжение содержательного диалога в ближайшее время".

26 января Лавров отмечал, что в двух официальных документах ОБСЕ - Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 году, и в Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году, - содержатся два пункта о безопасности. Первый из них гласит, что каждая страна имеет право выбирать и изменять свои союзы для обеспечения своей безопасности, а второй подразумевает, что ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

По словам Лаврова, Москва "отчаялась уже получить какую-то внятную реакцию". Однако, продолжил глава МИД РФ, вопрос о том, как западные относятся к конкретным, абсолютно недвусмысленным формулировкам, "я хочу сделать предметом официального обращения ко всем министрам иностранных дел тех стран, которые подписались под этой формулой".