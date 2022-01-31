Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в новом телефонном разговоре продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины, а также тему предоставления Москве гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы России по данным проблемам.

Москва и Париж оперативно проработают возможность проведения личной встречи президентов РФ и Франции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - говорится, в частности, в сообщении.

Это второй телефонный разговор лидеров за последнюю неделю. В предыдущий раз Путин и Макрон беседовали в пятницу, 28 января. Главной темой той беседы был вопрос предоставления России гарантий безопасности. Глава российского государства тогда указал, что Москва внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы на проекты соответствующих соглашений, после чего определится со своими дальнейшими действиями. При этом он подчеркнул, что Запад не учел в ответах принципиальные озабоченности России.