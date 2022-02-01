В Донбассе около 16 тыс. граждан России подали заявления на вступление в "Единую Россию"

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Около 16 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российское гражданство, подали заявления на вступление в ряды Всероссийской политической партии "Единая Россия". Об этом во вторник сообщил депутат Государственной думы от "Единой России", первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Жители Донбасса хотят участвовать в политической жизни России. Раз уже первый этап прошли - выбрали депутатов Госдумы, сегодня депутаты Госдумы должны, в том числе, работать на своих избирателей. Ну а избиратели хотят становиться членами партии. Поэтому сегодня в ростовском отделении "Единой России" огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе, которые хотят стать членами партии. Сегодня таких заявлений около 16 тыс.", - рассказал он Донецкому агентству новостей.

Водолацкий также сообщил, что в ближайшие дни совершит рабочую поездку в ЛНР, куда будет передано 860 партийных билетов, с учетом выданных ранее в республике будет около 1 тыс. партийцев.

Ранее "Единая Россия" упростила порядок вступления в партию для жителей Донбасса с российским гражданством, теперь прием ведется сразу в члены партии, минуя этап пребывания в сторонниках не менее шести месяцев.

Прием заявлений от желающих присоединиться к "Единой России" начался в ДНР и ЛНР в середине июля прошлого года. В конце ноября первые 100 граждан РФ, проживающих в Донбассе, получили партийные билеты.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. В сентябре 2021 года жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента.