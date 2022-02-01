Лавров и Блинкен обсудят реакцию России на наработки США по предложениям о безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник обсудят реакцию Москвы на наработки Вашингтона по предложениям России в сфере безопасности. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ, отметив, что после разговора ожидается комментарий Лаврова для СМИ.

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"Основная тема [предстоящего телефонного разговора Лаврова и Блинкена] - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - говорится в сообщении.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров. Документ, который американская сторона получила от России в понедельник, является ответом Москвы на эти встречные предложения Вашингтона.