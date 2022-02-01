Путин пообщается с патриархом Кириллом по случаю годовщины интронизации предстоятеля РПЦ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю 13-й годовщины интронизации - возведения на престол - предстоятеля РПЦ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня по завершении российско-венгерских переговоров президент Путин встретится со святейшим патриархом Кириллом", - сказал Песков, отметив, что это традиционная встреча по случаю годовщины интронизации.

"Президент поздравит с этим патриарха и пообщается [с ним]", - отметил представитель Кремля.

Как напомнил Песков, в значительной степени рабочий день президента будет посвящен переговорам в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Важный визит, тем более в текущий момент. Важный с точки зрения хорошей возможности для Орбана и Путина обменяться мнениями об основных проблемах безопасности на европейском континенте, о региональных конфликтах, а также подробно обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров.