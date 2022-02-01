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МИД РФ не исключает, что саммит Россия - Африка может пройти в видеоформате

Окончательного решения относительно места и времени проведения саммита пока нет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Время и место проведения второго саммита Россия - Африка окончательно не определено, не исключено, что встреча пройдет в видеоформате. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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"Окончательного решения относительно места и времени проведения саммита РФ - Африка пока нет, - сказал дипломат. - Будем стараться, чтобы он прошел очно, но всякие варианты возможны, в том числе видеоформат".

Богданов также сообщил, что может представить Россию на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе.

"Там вопрос саммита [РФ - Африка] тоже будет обсуждаться, - указал он. - Но говорят, что в Эфиопии закрыт доступ в штаб-квартиру, поэтому встречи будут проходить вне ее. Поэтому много обстоятельств, связанных с коронавирусными ограничениями".

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