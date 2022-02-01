Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

"Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно", - сказал он.

Небензя добавил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на границе с Украиной.