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Небензя заявил об отсутствии российских войск на границе с Украиной

Как отметил постпред РФ при ООН, он не понимает, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на границе

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

"Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно", - сказал он.

Небензя добавил, что в Москве не понимают, откуда берутся приводимые западными странами данные о численности войск РФ на границе с Украиной.

Небензя заявил, что Россия ответит в случае введения санкций из-за ситуации вокруг Украины
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