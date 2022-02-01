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Небензя назвал провокацией созванное США заседание СБ ООН по Украине

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, равнозначной призыву к войне. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе.

"Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января - прим. ТАСС) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация", - сказал он.

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