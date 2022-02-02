Экс-премьер Фрадков пожелал Путину долго оставаться гарантом безопасности страны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Директор Российского института стратегических исследований, экс-премьер-министр РФ Михаил Фрадков пожелал президенту России Владимиру Путину как можно дольше оставаться гарантом конституции и безопасности страны.

В среду глава государства вручил награды двум десяткам россиян за выдающиеся заслуги в различных областях. Получив от президента орден Мужества, Фрадков признался, что для него эта награда важна "именно сейчас, когда обстановка требует мобилизации всех лучших сил, каждого из нас, кого беспокоят не собственные амбиции и честолюбие, а судьба страны".

Фрадков, который занимал в 2004-2007 годах пост председателя правительства РФ, уверен в правильности решений Путина в сфере безопасности. "Я не сомневаюсь, что они (решения президента - прим. ТАСС) будут правильными, объективными, как всегда, аргументированными, именно в точку". При этом Фрадков считает, что эти решения "потребуют определенного мужества". "Чего вам не занимать. Это проявлялось всю вашу жизнь буквально", - обратился он к президенту.

"Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант конституции, но и как гарант нашей безопасности", - пожелал Фрадков Путину.