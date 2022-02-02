Ушаков: визит президента Бразилии Болсонару в Москву состоится примерно через две недели

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару примерно через две недели посетит Москву с визитом, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается визитов [лидеров] Латинской Америки, в частности завтрашнего визита [президента Аргентины Альберто] Фернандеса и предстоящего через примерно две недели визита президента [Бразилии Жаира] Болсонару", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что в РФ известно, в том числе из прессы и других источников, что лидеров и Бразилии, и Аргентины просят воздерживаться от контактов с Россией.

"Но это крупные представительные государства, которые сами решают, как им вести внешние дела, с кем им осуществлять контакты и в какие страны наносить визиты", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, Ушаков отметил, что попытки давления со стороны западных оппонентов не повлияют на планы лидеров Аргентины и Бразилии посетить Москву. "Мы считаем, что здесь попытки каких-то серьезных помех [со стороны] наших оппонентов не повлияют на то, что визиты будут осуществлены и будут полезными для наших трех стран", - указал он.

В понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии опубликовала информацию о том, что власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмена запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Москву. Как уточняет издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины.

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению Путина. Тогда глава республики отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение "углублять отношения с Россией".