Хинштейн назвал политизированным решение властей ФРГ запретить вещание телеканала RT DE

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает политизированным и ущемляющим свободу слова решение властей ФРГ ввести запрет на вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии.

"Считаем такое решение политизированным и ущемляющим свободу слова", - заявил он ТАСС в среду, комментируя решение комиссии по надзору за СМИ ФРГ.

Комиссия запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии, говорится в распространенном в среду заявлении регулятора. Как отмечается в документе, каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение. В связи с этим вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В свою очередь в Telegram-канале RT сообщается, что компания RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, имеющего все права на вещание в Германии и других странах Европы, подчеркнули там. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.