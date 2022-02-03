"Яблоко" объявило о старте своей кампании к муниципальным выборам 2022 года в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Региональный совет московского отделения партии "Яблоко" утвердил стратегию кампании к муниципальным выборам 2022 года и структуру штаба. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Главной целью предстоящих выборов реготделение считает избрание достаточного количества депутатов, позволяющего "Яблоку" выдвинуть кандидата в мэры столицы. Необходимо создание единого московского депутатского корпуса "Яблока" - сети депутатов, идентифицирующих себя с ценностями партии, эффективно взаимодействующих друг с другом и оказывающих влияние на столичные власти", - считают в партии.

В "Яблоке" отметили, что региональный совет партии также определился со структурой штаба. "Муниципальную кампанию 2022 года возглавят руководитель фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов и депутат Мосгордумы, член политического комитета "Яблока" Сергей Митрохин", - говорится в сообщении.

В партии добавили, что стратегическим управлением муниципальной кампанией займется совет координаторов, в который вошли председатель регионального отделения Сергей Иваненко, зампред московского "Яблока" Кирилл Гончаров, еще один зампред столичного отделения, председатель совета депутатов района Якиманка Андрей Морев, руководитель партийного центра по работе с депутатами Ирина Копкина, глава гендерной фракции партии Галина Михалева и депутат Мосгордумы Владимир Рыжков.

Отмечается, что в ближайшее время "Яблоко" откроет сайт избирательной кампании, на котором будут регистрироваться кандидаты. Портал станет информационной площадкой выборной кампании партии.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщал, что в сентябре 2022 года состоятся выборы около 2 тыс. муниципальных депутатов столицы. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 районов города.