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Посол РФ ознакомил ирландских депутатов с позицией Москвы по ситуации вокруг Украины

В ходе обсуждения стороны констатировали общее мнение о необходимости срочных шагов по снятию напряженности в европейском регионе через диалог и политико-дипломатические методы урегулирования конфликтов

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Посол России в Дублине Юрий Филатов ознакомил ирландских депутатов с позицией Москвы по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности. Как сообщили ТАСС в четверг в российском диппредставительстве, Филатов выступил на заседании объединенного комитета по международной политике и обороне нижней палаты парламента Ирландии в среду вечером.

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"Посол подробно ознакомил парламентариев с российской инициативой о заключении юридически обязывающих договоренностей с США и НАТО по гарантиям безопасности, изложил российские оценки нынешней ситуации вокруг Украины. В ходе обсуждения было констатировано общее мнение о необходимости срочных шагов по снятию напряженности в европейском регионе через диалог и политико-дипломатические методы урегулирования конфликтов", - отметили в посольстве.

В последнее время Украина и несколько стран Запада стали обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

Теги
УкраинаИрландияРоссияФилатов, Юрий Анатольевич
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