Посол РФ: Лондон оценивает угрозу "вторжения" РФ на Украину более трезво, чем Вашингтон

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Британская сторона расценивает ситуацию вокруг нагнетаемой на Западе темы "вторжения" России на Украину более взвешенно, чем партнеры в США. Об этом заявил в четверг посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире Первого канала.

"Здесь, в общем-то, больше идет информационный накал, но нет призывов таких, которые идут из Вашингтона - готовиться к войне. Наоборот, здесь ситуация оценивается, скорее, более взвешенно, хотя острые алармистские заявления звучат довольно часто - как бы не было войны. Эти настроения присутствуют, но это не подталкивание, я бы так не сказал", - отметил посол.

По словам главы российского диппредставительства, в Лондоне, "действительно, находят общие места" с Вашингтоном, пытаясь поддержать его по ключевым внешнеполитическим аспектам. "Но есть и самостоятельная линия. Я бы не сказал, что это совершенно то, что сейчас происходит в Вашингтоне. Ситуация здесь другая в ряде планов", - добавил Келин.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.