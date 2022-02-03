Путин и Макрон в третий раз за неделю провели телефонный разговор

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с переговорами России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели телефонный разговор в третий раз за неделю. Разговор состоялся по инициативе Парижа.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что собеседники обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.

Президенты обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин указал французскому коллеге на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащие Минским соглашениям.

"Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями", - подчеркнули в Кремле. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

Путин до этого разговаривал с Макроном по телефону 28 января и 31 января. Как информировал Кремль, президенты в том числе договаривались об оперативной проработке возможности проведения личной встречи. Лидер Франции также ранее сообщил, что не исключает возможности своей поездки в Москву. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг не стал пока называть точную дату возможной очной встречи.