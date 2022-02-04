Лидеры предвыборного списка "Единой России" вошли в состав программной комиссии партии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вошли в состав программной комиссии партии по контролю за реализацией народной программы, с которой единороссы шли на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания программной комиссии в пятницу.

"Мы предлагаем следующую структуру рабочих органов по реализации народной программы: в состав программной комиссии вошли члены президиума, в том числе лидеры нашей пятерки, и координаторы направлений. Количество направлений соответствует количеству разделов народной программы - их 14 у нас", - сказал Турчак.

Он добавил, что ответственным секретарем комиссии станет руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. "Координаторы направлений самостоятельно определят формы и методы, удобные для себя работы. По согласованию с вами, уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев], они вправе формировать рабочие группы, привлекать экспертов, общественников, сторонние ресурсы для реализации программы. В распоряжении наших координаторов все депутаты нашей фракции "Единая Россия" в Госдуме", - отметил секретарь генсовета партии.

Он подчеркнул, что координаторы направлений будут отчитываться перед президиумом комиссии. "В ближайшее время каждый руководитель направления определится с форматов своей работы и подготовит детальный план реализации по каждому из без малого 300 пунктов народной программы", - сказал Турчак.

По его словам, одной из главных задач "Единой России" является установление "плотной обратной связи с людьми". "Это касается любого положения программы, будь то социальная газификация, ремонт почтовых отделений, строительство сельских домов культуры. Здесь партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе реализации этих мероприятий, делать это мы будем через свою сетку региональных и местных отделений, через депутатов разного уровня", - заявил секретарь генсовета единороссов.

Он отметил, что партия подготовила промежуточный отчет о выполнении программы по итогам 2021 года. "Несколько положений народной программы можно считать выполненными полностью, часть из них, Дмитрий Анатольевич, вы уже упомянули, а по остальным работа продолжается", - заключил Турчак.