Песков исключил возможность того, что Россия организовала утечки ответа США и НАТО в СМИ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кремль негативно оценивает утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в СМИ конфиденциального документа США с ответом на предложениями России по безопасности якобы несет Москва. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности]. К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В четверг Нуланд заявила в интервью ТАСС, что российская сторона "предала огласке" конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: "Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки".

Ранее испанская газета El Pais распространила документы, содержащие, по утверждению издания, ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года. В среду Госдепартамент США подтвердил, что документ, опубликованный El Pais, действительно является письменным ответом Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.