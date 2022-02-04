Песков: для нового саммита в "нормандском формате" нужно выполнение предыдущих соглашений

"Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно", - сказал Песков.

"Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - добавил он. Пресс-секретарь отметил, что в Москве удовлетворены, что идут консультации на двусторонней основе, и также удовлетворены, что состоялся "долгожданный очередной раунд" работы политсоветников глав стран "нормандской четверки".

Песков обратил внимание, что трудно говорить о "нормандском саммите" на фоне риторики из Киева, касающейся минских соглашений. "Давайте все-таки трезво смотреть на ситуацию. В то время, когда из Киева сначала идут заявления о том, что выполнение минских договоренностей будет означать развал Украины, потом идет заявление министра иностранных дел о том, что выполнение минских договоренностей на условиях России невозможно, очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "встречи на высшем уровне должны быть подготовленными, они не должны быть спонтанными, безрезультативными и несодержательными". "А пока с подготовкой мы хромаем", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Он напомнил, что под минскими договоренностями стоят подписи стран "нормандской четверки" и также подписи представителей самопровозглашенных республик. "Это на согласованных всеми условиях. И сейчас, когда украинская сторона говорит о том, что их невозможно выполнять, а что тогда будут обсуждать президенты?" - задался вопросом Песков. Он добавил, что заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "пытается добиться ответа на этот вопрос, у него пока не получается".