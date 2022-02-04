Макей заявил дипломату США, что Минск и Москва проводят учения из-за ситуации у границ

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам Госдепа США Карен Донфрид отметил, что белорусско-российские учения проводятся в связи с нагнетанием напряженности у белорусских границ . Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, отметив, что такой разговор состоялся в четверг по инициативе американской стороны.

В ходе разговора был затронут достаточно широкий спектр вопросов, при этом Минск не удивила "однобокая подача Госдепартаментом информации о его содержании". "В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - отметил дипломат.