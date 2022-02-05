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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред РФ в Вене прокомментировал решение США вернуть исключения из санкций против Ирана

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Восстановление Соединенными Штатами исключений, позволявших Ирану пользоваться помощью других стран в области мирного освоения атома, из режима санкций ускорит возвращение Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение США восстановить "ядерные" исключения - это шаг в правильном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и обоюдное возвращение США и Ирана к соглашению 2015 года", - написал он в Twitter. Дипломат добавил, что данное решение можно рассматривать "как признак того, что венские переговоры вступили в заключительную стадию".

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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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