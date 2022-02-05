Постпред РФ при ЕС заявил о готовности России ответить на санкции ЕС контрсанкциями

АФИНЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью греческому телеканалу EPT1 , что Россия никого не боится, ответит на европейские санкции контрсанкциями, а фразеологию западных лидеров, грозящих России, сравнил с лексикой Саддама Хусейна. Краткий фрагмент интервью был показан в пятницу вечером, полная запись выйдет в эфир в субботу днем.

"Россия ничего не боится, никого не боится. Включая [председателя Еврокомиссии] госпожу [Урсулу] фон дер Ляйен и господина [президента США Джо] Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна", - сказал Чижов.

Постпред дал интервью на греческом языке. Телеканал отметил, что Чижов свободно говорит по-гречески, поскольку он работал в посольствах РФ в Афинах и в Никосии.

Фон дер Ляйен заявила в опубликованном в пятницу совместном интервью газетам Eco и Handelsblatt, что ЕС подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.