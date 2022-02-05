Антонов заявил, что посольство России в США будет работать "до последнего дипломата"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США намерено работать "до последнего дипломата" и делать все для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - сказал он.

Дипломат твердо убежден, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.