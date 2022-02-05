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Антонов заявил, что посольство России в США будет работать "до последнего дипломата"

По словам посла РФ в Вашингтоне, дипломаты будут делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США намерено работать "до последнего дипломата" и делать все для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения", - сказал он.

Дипломат твердо убежден, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.

Теги
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