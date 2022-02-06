{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Слуцкий: Запад продолжает говорить о "российской угрозе" для стягивания сил на Украину

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что "США и их ближайшие союзники, включая "младоевропейцев", продолжают накачивать Украину оружием, которое будет стрелять как раз в мирных жителей ЛНР и ДНР"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Представители США продолжают говорить о якобы российской угрозе для Украины, используя этот посыл в качестве повода для стягивания туда войск и арсеналов, при этом к дестабилизации ситуации в стране привели именно действия Вашингтона. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

На эту тему
У страха глаза велики: грозит ли Украине война
У страха глаза велики:

Салливан ранее выразил предположение, что РФ может "аннексировать Донбасс". Он допустил некие "гибридные действия" со стороны России, включая "кибератаки и политическую дестабилизацию".

"Политическая дестабилизация на Украине наступила еще в 2014 году благодаря раздаче "печенек" на "майдане". Именно следствием политики внешнего управления, превратившей Украину в разменную монету, стал конфликт в Донбассе. Люди не захотели диктата подпитываемых Западом националистов, не захотели отказываться от родного русского языка, не захотели жить по чужим правилам", - отметил Слуцкий.

Депутат констатировал, что "США и их ближайшие союзники, включая "младоевропейцев", продолжают накачивать Украину оружием, которое будет стрелять как раз в мирных жителей ЛНР и ДНР". "При этом под предлогом "российской угрозы" коллективный Запад готов все ближе к границам нашей страны стягивать натовские контингент и арсеналы", - добавил он.

Слуцкий также обратил внимание на слова президента Чехии Милоша Земана, который выступил против отправки военнослужащих НАТО на Украину, так как страна не является частью альянса. Конфликт в Донбассе он назвал гражданской войной. "Эти слова, как и любая другая адекватная оценка происходящего, вызвали бурю негодования в Киеве. Министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба назвал слова Земана попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Если кто и наносит ущерб мирному урегулированию в Донбассе, то это именно украинские власти и их американские кукловоды", - резюмировал глава думского комитета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
РоссияКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид Эдуардович
Полянский назвал пропагандой сообщения о готовности к вторжению на Украину "на 70%"
Как отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН, "если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом"
Читать полностью