Слуцкий: Запад продолжает говорить о "российской угрозе" для стягивания сил на Украину

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Представители США продолжают говорить о якобы российской угрозе для Украины, используя этот посыл в качестве повода для стягивания туда войск и арсеналов, при этом к дестабилизации ситуации в стране привели именно действия Вашингтона. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Салливан ранее выразил предположение, что РФ может "аннексировать Донбасс". Он допустил некие "гибридные действия" со стороны России, включая "кибератаки и политическую дестабилизацию".

"Политическая дестабилизация на Украине наступила еще в 2014 году благодаря раздаче "печенек" на "майдане". Именно следствием политики внешнего управления, превратившей Украину в разменную монету, стал конфликт в Донбассе. Люди не захотели диктата подпитываемых Западом националистов, не захотели отказываться от родного русского языка, не захотели жить по чужим правилам", - отметил Слуцкий.

Депутат констатировал, что "США и их ближайшие союзники, включая "младоевропейцев", продолжают накачивать Украину оружием, которое будет стрелять как раз в мирных жителей ЛНР и ДНР". "При этом под предлогом "российской угрозы" коллективный Запад готов все ближе к границам нашей страны стягивать натовские контингент и арсеналы", - добавил он.

Слуцкий также обратил внимание на слова президента Чехии Милоша Земана, который выступил против отправки военнослужащих НАТО на Украину, так как страна не является частью альянса. Конфликт в Донбассе он назвал гражданской войной. "Эти слова, как и любая другая адекватная оценка происходящего, вызвали бурю негодования в Киеве. Министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба назвал слова Земана попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Если кто и наносит ущерб мирному урегулированию в Донбассе, то это именно украинские власти и их американские кукловоды", - резюмировал глава думского комитета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.