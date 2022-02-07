Эксперты Совбеза назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела страны со стороны государств коллективного Запада, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении по итогам заседания научного совета при Совбезе.

Запад продолжает попытки дискредитировать Россию на международной арене, отмечают эксперты.