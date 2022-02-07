Губернатор Подмосковья рассказал о кадровых перестановках в правительстве региона

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел кадровые перестановки в правительстве региона. Об изменениях стало известно в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

"У нас сегодня большой блок кадровых изменений. Мы всегда, и особенно сейчас, в XXI веке, живем в меняющемся мире, но вызовы требуют новых подходов. Ключевым должна быть вовлеченность всей команды", - сказал Воробьев.

Так, кандидатура Ирины Каклюгиной, которая курирует социальный блок в должности зампреда правительства, будет предложена Мособлдуме на позицию вице-губернатора региона.

"Следующая тема - большой информационный блок. Здесь я бы хотел начать со слов благодарности - и Наталья Сергеевна Виртуозова, и Анастасия Викторовна Звягина долгое время вели результативную работу, большую, профессиональную. Вместе с тем и это направление требует изменений. Поэтому я бы хотел поблагодарить коллег. И в свою очередь проинформировать, что в должности зампреда информационный блок будет курировать Духин Вячеслав Вячеславович", - сообщил Воробьев, добавив, что Звягина станет советником губернатора.

Кроме того, Светлана Стригункова, которая в настоящее время занимает должность зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья, станет первым зампредом регионального правительства. Возглавить министерство здравоохранения предлагается Алексею Сапанюку.

Инвестиционный блок в должности зампреда возглавит действующий министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Зампредом, курирующим Минтранс и Минимущество, станет Анна Кротова - ранее первый замминистра транспорта региона.

Главное управление территориальной политики будет преобразовано в министерство. Также руководить министерством информационных и социальных коммуникаций будет Екатерина Швелидзе. Кроме того, министерство культуры и комитет по туризму будут объединены. "Задача, чтобы наши музеи и места отдыха, притяжения - все было интересным. Показателем, мерилом этого, конечно, является поток, интерес к тому или иному событию", - добавил губернатор.