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В Ингушетии создали новое министерство энергетики и ЖКХ

Ведомство возглавил бывший руководитель "ЖКХ Магаса" Умар Султыгов

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о создании в республике нового министерства энергетики и ЖКХ, а на должность министра назначен бывший руководитель "ЖКХ Магаса" Умар Султыгов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на пост регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Умара Султыгова, занимавшего до этого должность директора МКУ "ЖКХ г. Магас". По указу главы новое министерство создано благодаря отделению от Минстроя республики структуры жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

В пятницу правительство региона опубликовало информацию о кадровых перестановках в структуре кабмина региона, где сообщалось, что и.о. министра промышленности и цифрового развития назначен экс-советник главы республики Бадма Дорджиев. Министр культуры Тимур Дзейтов стал советником главы по вопросам культуры, а Минкультуры возглавила бывшая руководительница горсовета Магаса Залина Льянова. Кадровая рокировка была произведена и в Минздраве, где руководить ведомством будет Башир Балаев, до этого работавший главным врачом Детской республиканской клинической больницы.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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