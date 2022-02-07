Посол РФ: отношения Казахстана и России более близкие, чем со всеми другими странами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Казахстан поддерживает с Россией более тесные отношения, чем со всеми другими странами, наши государства являются стратегическими и интеграционными партнерами. Об этом заявил России в Казахстане Алексей Бородавкин в опубликованном в понедельник интервью "Независимой газете".

"Казахстан - это ближайший союзник и интеграционный партнер России", - заявил посол России. Он подчеркнул , что с некоторыми другими государствами у Казахстана существуют отношения стратегического партнерства. "Это, разумеется, совершенно иное, гораздо более скромное качество. С большинством стран мира Казахстан просто сотрудничает", - добавил дипломат. Бородавкин отметил, что Казахстан, как и большинство стран мира, проводит многовекторную внешнюю политику, это обусловлено тем, что мир стал многополюсным. "Но слово "многовекторность" далеко не в полной мере способно описать нюансировку взаимоотношений между государствами", - считает российский посол.

Бородавкин подчеркнул, что после распада СССР Казахстан никогда не пытался дистанцироваться от России, в отличие от Украины. Он напомнил, что с инициативой о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 1994 году выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Казахстан был одним из инициаторов создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), продолжил посол. "И именно Казахстан первым в ее истории воспользовался миротворческими силами ОДКБ для борьбы с бандитским террористическим нападением и восстановления стабильности в стране", - добавил Бородавкин.

Посол напомнил, что в ближайшее время состоится рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. "В ходе его переговоров с президентом Владимиром Путиным будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с последовательным наращиванием союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами, - добавил посол. - Сейчас идет интенсивная подготовка визита, российские и казахстанские министерства, ведомства и другие структуры находятся в процессе согласования важных договоренностей, которые планируется закрепить на уровне глав наших государств".

Состоявшееся постсоветское государство

"Казахстан - это одно из состоявшихся государств на постсоветском пространстве", - считает посол России. "Не хочу кого-то обидеть, но справедливо будет сказать, что не многие бывшие республики СССР могут "похвастаться" таким статусом", - добавил он. По его мнению, подобная оценка остается в силе несмотря на происшедшие в Казахстане в январе массовые волнения.

Этот кризис стал катализатором назревших общественно-политических и социально-экономических изменений в стране, полагает посол РФ. "Все властные полномочия главы государства теперь сосредоточены в руках президента Касым-Жомарта Токаева. В своих выступлениях он уже очертил контуры глубоких реформ и модернизации страны, строительства "нового Казахстана", - добавил Бородавкин. "Задачи, поставленные главой государства, впечатляют своими масштабами и заслуживают поддержки со стороны друзей Казахстана, в первую очередь России", - подчеркнул он.

Сближение в сфере безопасности

"Думаю, что январские события в Алма-Ате и других городах Казахстана и помощь, которую российские вооруженные силы в составе КМС ОДКБ оказали Казахстану, наглядно подтвердили, что нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам необходимо развивать еще более тесные сотрудничество и координацию", - считает посол РФ.

Он подчеркнул, что российско-казахстанский союз в области безопасности особенно важен на фоне развития обстановки на западных рубежах России. Посол обратил внимание, что России нет необходимости ставить вопрос о гарантиях безопасности на границе с Казахстаном. "7,5 тыс. км нашей границы с этой страной не только полностью делимитированы, но и являются символом добрососедства и прозрачности. А территориальный вопрос отсутствует в повестке наших двусторонних отношений, его просто не существует", - подчеркнул посол России в Казахстане.

Казахстан добросовестно придерживается своих обязательств в сфере безопасности, отметил Бородавкин. Он напомнил, что власти Нур-Султана не дали согласия на полеты американской и британской боевой авиации над территорией страны в Афганистан и обратно, понимая, что это стало бы угрозой и для самого Казахстана, и для России. В годы президентства Токаева в Казахстане перестали проводиться ежегодные миротворческие учения "Степной орел" с участием военных из США и других стран НАТО, отметил российский посол. "Насколько мне известно, "Степной орел" в Казахстане летать больше не будет", - добавил российский дипломат. Он напомнил, что Нур-Султан ответил отказом на уговоры США разместить на казахстанской территории выводимую из Афганистана военную и разведывательную инфраструктуру ВС США. Казахстан фактически полностью перешел на закупки вооружений и военной техники в России, добавил дипломат.

Экономическая интеграция

"Экономическая ценность России и Казахстана друг для друга в качестве интеграционных партнеров несомненна", - заявил посол России. "Сближение и взаимопроникновение хозяйственных систем наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС носит взаимовыгодный характер и происходит широким фронтом ускоренными темпами", - добавил он.

Посол отметил, что Россия - главный торговый партнер Казахстана и что, по предварительным данным, в 2021 году двухсторонний товарооборот приблизился к рекордной отметке $24 млрд. "Накопленные инвестиции российских компаний в казахстанскую экономику превысили $43 млрд", - добавил дипломат, уточнив, что это неофициальная статистика, учитывающая офшорные операции российских банков и компаний.

Среди крупнейших российских инвесторов в Казахстане посол назвал нефтяную компанию "Лукойл", которая в прошлом году заключила соглашение об освоении месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря с общей стоимостью работ, которая оценивается в $20 млрд. В Казахстане налажены сборочные производства российских вертолетов, грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, принято решение организовать совместный выпуск легкого многоцелевого самолета "Байкал". Совместными усилиями развиваются урановая и горнодобывающая отрасли, производство удобрений и возобновляемая энергетика. На казахстанском финансовом рынке работают Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, отметил посол. Госкорпорация "Росатом" готова стать подрядчиком строительства АЭС в Казахстане. По словам Бородавкина, казахстанские деловые круги также демонстрируют желание вкладываться в российскую экономику, отметил посол. Он напомнил, что казахстанская компания KAZ Minerals планирует разработку Баимского месторождения меди и золота на Чукотке, которое, по имеющимся оценкам, потребует инвестиций в объеме $8 млрд.