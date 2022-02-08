Эксперт: Макрон первым на Западе признал правомерность опасений РФ в сфере безопасности

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон первым среди западных лидеров открыто признал правомерность опасений России в сфере безопасности и заявил о готовности искать компромиссы. Такое мнение выразил глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, комментируя выступление французского лидера на пресс-конференции в Москве.

"Эта пресс-конференция и эта встреча с президентом России Владимиром Путиным были очень важны. Впервые президент западной державы, в данном случае Макрон, признал наличие подлинной озабоченности по ряду вопросов в сфере безопасности со стороны России", - заявил де Глиниасти.

Французский дипломат отметил, что обозначенные Макроном итоги переговоров содержат наброски будущего проекта соглашения в сфере безопасности. Де Глиниасти отметил, что перед началом переговоров ситуация была "достаточно напряженной", и выразил мнение, что "раньше не было такой серьезной угрозы".

По его словам, президент Франции "выразил очень глубокую мысль" о том, что безопасность Европы невозможна без безопасности России. "Это созвучно выдвигаемой Россией концепции неделимой безопасности. Ее долго не признавали и не использовали, но теперь об этом было заявлено во всеуслышание", - сказал бывший посол Франции в Москве.

Он выразил мнение, что "вопрос урегулирования на Украине является фундаментальным для европейской структуры безопасности". "И главным дипломатическим приоритетом для Франции остается достижение прогресса в нормандском формате", - добавил де Глиниасти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Перед началом переговоров Макрон заявил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда, и выразил убеждение, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.